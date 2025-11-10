تحقيق تقدم ملحوظ للطلاب السعوديين في الاختبارات الدولية وفق تقرير البنك الدولي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بنك الدولي يشيد بجهود المملكة العربية السعودية في تحسين جودة التعليم

أصدر البنك الدولي تقريرًا حصريًا يشيد فيه بجهود المملكة العربية السعودية في تحسين نتائج الطلاب في الاختبارات الدولية وتوفير التعليم للجميع بجودة عالية وتعزيز نتائج التعلم. وقد أثنى البنك الدولي على دور هيئة تقويم التعليم والتدريب في تعزيز الأداء التعليمي وقيادة برامج التطوير التي تهدف إلى رفع جودة المخرجات التعليمية.

تحقيقات البنك الدولي أظهرت أن المملكة العربية السعودية قد حققت تقدمًا كبيرًا في توفير التعليم للجميع وتركز حاليًا على تحسين جودة التعليم، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في مستوى التحصيل الدراسي للطلاب في الاختبارات الدولية.

وأشاد التقرير بدور هيئة تقويم التعليم والتدريب في تعزيز ثقافة القياس والتقويم الشامل ورفع معايير جودة التعليم، كما نوه ببرامجها الوطنية المثمرة مثل الاختبارات الوطنية (نافس) والبرنامج الوطني للتقويم والتصنيف والاعتماد المدرسي.

وفي ختام التقرير، أكد البنك الدولي أن تحسين جودة التعليم في المملكة يعد أساسيًا لتنمية القدرات البشرية ودعم النمو الاقتصادي المستدام. تعتبر هذه الجهود الرامية لتحسين التعليم في المملكة خطوة هامة نحو بناء مستقبل أفضل للجيل القادم.