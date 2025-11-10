كاتس: هذه غزة بـ"منظارنا" ومذكرات الاعتقال لمرتكبي مجازر الأكراد

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: ندد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بإصدار تركيا أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو و36 عضوًا آخرين من كبار القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل بتهمة "الإبادة الجماعية"، مشيرًا إلى أنه من الأفضل تطبيق هذه التهم على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، في منشور يوم الأحد على منصة إكس X/Twitter.

وكتب كاتس في منشورات باللغتين التركية والعبرية: "خذوا أوامر الاعتقال السخيفة هذه واخرجوا من هنا" .

وقال كاتس في الرسالة التي وجهها إلى أردوغان إن المذكرات "أكثر ملاءمة للمجازر التي ارتكبها الأتراك بحق الأكراد".

وأضاف كاتس :" أردوغان لن يتمكن من رؤية غزة إلا من خلال منظارنا"، رافضاً الاقتراح بأن تشارك القوات العسكرية التركية في قوة حفظ السلام في غزة.

وأكد كاتس أن "إسرائيل قوية ولا تخاف"، بينما نشر صورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لأردوغان وهو ينظر إلى غزة من خلال منظار مع العلم الإسرائيلي فوق العدسات.