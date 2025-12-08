القاهرة: لا مصر ولا أي دولة أجنبية ستحكم غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وكالات)

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أنه لا بلاده ولا أي دولة أجنبية ستحكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية. جاء ذلك، خلال جلسة نقاشية ضمن منتدى الدوحة بالعاصمة القطرية، بحسب ما أوردته قناة «القاهرة الإخبارية» صباح أمس. وقال عبد العاطي: إن مصر لن تحكم غزة، ولن تكون هناك أي دولة أجنبية تحكم القطاع، والفلسطينيون هم مَن سيحكمون أنفسهم.

ومن المنتظر تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية تعمل تحت إشراف «مجلس سلام» تنفيذي بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفقاً لخطة أميركية.

وأضاف عبد العاطي: «يجب نشر قوة دولية لحفظ السلام على طول الخط الأصفر في غزة».