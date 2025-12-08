- 1/2
- 2/2
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم تصويره من حفل زواج أحيته الفنانة الشابة فهيمة عبد الله, بإحدى المدن السودانية.
وبحس رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو وثق لخروج شاب عن النص بعد اقتحامه المسرح لتحفيز المطربة بأموال “النقطة”, كما تجري العادة في الحفلات السودانية, التي حييها المطربات.
الشاب همس للفنانة وطالبها بترديد اسمه أثناء تقديم وصلتها الغنائية, وبعد أن تجاهلت فهيمة, طلبه قام بقذف أموال النقطة, عليها بطريقة مستفزة.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قامت المطربة برد الإعتداء على الشاب بالمايك, الذي تحمله, ونجح أحد المنظمين في احتواء الموقف بعد أن منع الجميع من الصعود للمسرح.
محمد عثمان _ النيلين
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بعد أن رفضت الاستجابة لطلبه في الحفل.. شاب يقذف أموال “النقطة” في وجه الفنانة فهيمة عبد الله والأخيرة ترد عليه بنفس طريقته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.