شاهد بالفيديو.. مطرب سوداني يرد على سخرية الجمهور بعد أن شبهه بقائد الدعم السريع: (بالنسبة للناس البتقول بشبه حميدتي.. ركزوا مع الفلجة قبل أعمل تقويم)

رد مطرب سوداني, شاب على سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, بعد أن أكد عدد من المعلقين وجود شبه بينه وبين قائد مليشيا الدعم السريع “حميدتي”.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قام المطرب يوسف منصور, بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وظهر شبيه “حميدتي”, في الفيديو الذي قام بنشره وهو يغني في حفل خاص, وكتب على الفيديو: (بالنسبة للناس البتقول بشبه حميدتي.. ركزوا مع الفلجة قبل أعمل تقويم).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
