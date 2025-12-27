السودان يعرب عن قلقه البالغ إزاء التطورات والإجراءات الاحادية التي قام بها المجلس الإنتقالي الجنوبي في محافظتي المهرة وحضرموت في اليمن

أصدرت وزارة الخارجية بيانا اليوم تعرب فيه عن قلقها البالغ إزاء التطورات والإجراءات الاحادية التي قام بها المجلس الإنتقالي الجنوبي في محافظتي المهرة وحضرموت في اليمن الشقيق والتي تهدد المساعي لاستتباب الأمن واستعادة الإستقرار.

جمهورية السودان

وزارة الخارجية والتعاون الدولي

مكتب الناطق الرسمي وإدرة الإعلام

بيان صحفي

تعرب وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن قلقها البالغ إزاء التطورات والإجراءات الاحادية التي قام بها المجلس الإنتقالي الجنوبي في محافظتي المهرة وحضرموت في اليمن الشقيق والتي تهدد المساعي لاستتباب الأمن واستعادة الإستقرار.

وإذ تعرب وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن كامل تضامنها مع الشعب اليمني الشقيق ومجلس القيادة الرئاسي وحكومة الجمهورية اليمنية لتحقيق الأمن والإستقرار، تؤكد على أهمية التعاون بين القوى اليمنية لإنهاء التصعيد وتغليب المصلحة العامة وتجنيب البلاد المزيد من التوتر والإنقسام.