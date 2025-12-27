شاهد بالفيديو.. (ما تمشي.. يشيلوا المدرسين كلهم ويخلوك انت بس) طلاب بمدرسة إبتدائية بالسودان يرفضون مغادرة معلمهم بعد أن قامت الوزارة بنقله ويتمسكون به في مشهد مؤثر

- 1/2
وثق معلم بإحدى المدارس الإبتدائية بالسودان, للحظة وداعه لتلاميذه الصغار بعد أن تم نقله من المدرسة التي يُدرس بها لمدرسة أخرى.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد عبر التلاميذ عن رفضهم لمغادرة معلمهم المحبوب مؤكدين تمسكهم به وعدم السماح له بالمغادرة.
أحد الطلاب, الرافضين مغادرة الأستاذ قال: (ما تمشي.. يشيلوا المدرسين كلهم ويخلوك انت بس), في مشهد مؤثر وثق للعلقاة القوية التي تجمع المعلم بتلاميذه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز