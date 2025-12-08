باراك: الملكية أفضل نظام في الشرق الأوسط.. أعجبكم أم لا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الدوحة: ظهر المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك مساء الأحد ليشير إلى أن إسرائيل ليست ديمقراطية أثناء حديثه في النسخة الثالثة والعشرين من منتدى الدوحة السنوي في العاصمة القطرية.

وقال باراك "لم تكن لدينا ديمقراطية قط في الشرق الأوسط، أنا لا أرى ديمقراطية "، مضيفا أن "إسرائيل يمكن أن تدعي أنها ديمقراطية، ولكن في هذه المنطقة، ما نجح بشكل أفضل، سواء أعجبك ذلك أم لا، هو النظام الملكي".

وفي مشاركته في جلسة نقاشية حول سوريا في منتدى الدوحة إلى جانب وزير خارجية دمشق أسعد حسن الشيباني، ووزير الدولة القطري الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي، ووزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، أشار باراك إلى أن سوريا يجب أن تحدد مستقبلها "دون الانسياق وراء التوقعات الغربية المتمثلة في "نريد ديمقراطية في غضون 12 شهراً".