شكرا لقرائتكم خبر المملكة تشارك في اليوم العالمي للاحتضان عبر أكثر من 11 ألف أسرة محتضنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك المملكة دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للاحتضان الذي يصادف التاسع من نوفمبر من كل عام، حيث تمثل جمعية الوداد لرعاية الأيتام الجهة الوحيدة المخولة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتولي احتضان مسؤولية برنامج احتضان الأطفال الأيتام مجهولي الأبوين لدى أسر سعودية مؤهلة، ويتجاوز عدد الأسر المحتضنة للأطفال الأيتام في المملكة أكثر من 11 ألف أسرة سعودية في مختلف المناطق.

وفي هذا الإطار تحتفي جمعية الوداد باليوم العالمي للاحتضان من خلال إطلاق حملتها «أجمل شعور»؛ التي تهدف إلى إبراز مشاعر الحب والعطاء التي يعيشها الآباء والأمهات المحتضنون مع أطفالهم الأيتام، وتسليط الضوء على الأثر الإنساني والاجتماعي النبيل لثقافة الاحتضان في المجتمع السعودي.

وتركز الحملة على مشاركة قصص واقعية لأسر محتضنة تجسد معنى الاحتضان كأسلوب حياة، وتعكس كيف يمكن لاحتضان طفل يتيم أن يملأ البيوت سعادة وطمأنينة، ويعزز قيم التراحم والتكافل الإنساني في المجتمع.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجمعية الوداد لرعاية الأيتام الدكتور ضيف الله بن أحمد النعمي، أن الحملة تأتي بمناسبة اليوم العالمي للاحتضان امتدادا لجهود

الجمعية في نشر الوعي بثقافة الاحتضان، وتعزيز القبول المجتمعي للأطفال الأيتام مجهولي الأبوين، مشيرا إلى أن «أجمل شعور» تستهدف الوصول إلى المجتمع برسالة إنسانية مؤثرة تبرز أن الاحتضان ليس مجرد فعل عطاء، بل شعور متبادل بالحب والانتماء بين الطفل والأسرة.