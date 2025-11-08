تابع الان خبر يورجن كلوب يصدم تركي الشيخ: مش هازور اهرامات السعودية اهرامات مصر هي الأصل حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أعلن يورجن كلوب، المدير الفني السابق لليفربول الإنجليزي، رفضه دعوة المستشار تركي آل الشيخ لزيارة الأهرامات الجديدة في السعودية، مؤكدًا أنه يفضّل زيارة المواقع ذات الإرث التاريخي العريق، قائلاً: “بعد زيارتي لأهرامات الجيزة، أعتذر عن الدعوة السعودية، أريد أن أرى تاريخًا وثقافة لا مشاريع عمرها عام ونصف فقط”.

وكان أثارت رسالة يورجن كلوب، المدرب السابق لنادي ليفربول، لمصر والمصريين، جدلًا وتفاعلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر المدرب المشهور يورجن كلوب صورة له في أهرامات الجيزة، ورسم قلبًا بيده دليلًا على محبته لأحد أهم الآثار المصرية في العالم، وهي أهرامات الجيزة، مؤكدًا أن الصورة التقطها في نهاية أخر يوم له في زيارة مصر، والتي وصفها بأرض التاريخ.

وقال يورجن كلوب في رسالته لمصر قبل ساعات من افتتاح المتحف المصري الكبير: “اليوم الأخير في أرض التاريخ مصر”