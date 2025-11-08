ضبط الأمن البيئي مخالفًا لإشعال النار خارج المناطق المخصصة في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية، بسبب إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها. تم تنفيذ الإجراءات النظامية ضده من قبل القوات الخاصة للأمن البيئي.

القوات الخاصة أوضحت أن عقوبة إشعال النار في الغابات والمتنزهات الوطنية تصل إلى 3,000 ريال، مشددة على ضرورة الإبلاغ عن أي حالات تعتبر اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية. يمكن الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم 999 أو 996 في بقية مناطق المملكة.

جميع البلاغات ستعامل بسرية تامة، دون مسؤولية على المبلغ.