الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 23-01-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 23-01-2026 1/2
  • تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 23-01-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 23-01-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-23 15:31PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليتأهب بذلك لتسجيل مستويات قياسية جديدة، وسط استقرار تداولاته الأخيرة اعلى سعر 4,900$ لأول مرة في تاريخه، ليقترب من تسجيل ثالث مكاسب أسبوعي له على التوالي، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وقد جاء ارتفاع السعر بعدما نجح في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما منحه حرية في تسجيل تلك المكاسب اللحظية.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا