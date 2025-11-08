اخبار الخليج / اخبار الإمارات

محمد بن راشد: لمعرفة تحضّر أي دولة.. انظر إلى نظامها ونظافتها وأخلاق أهلها

ابوظبي - سيف اليزيد - نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مقطع فيديو يعبّر فيه ركاب مترو دبي عن آرائهم عن الإمارات.
وكتب سموّه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «يومٌ اعتيادي في مترو دبي».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «تريد أن تعرف مدى رُقيّ وتحضّر أي دولة؟ انظر إلى نظامها… ونظافتها… وأخلاق أهلها».

