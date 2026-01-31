وكيل الري يشيد بخبرة المهندسين السودانيين في إدارة الخزانات

- 1/2
شهد المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور وكيل الزراعة والري قطاع الري صباح الجمعة بقاعة الإجتماعات برئاسة الري بمدني بحضور المهندسين المهتمين بأمر الخزانات العرض الذي أعده مدير عام الخزانات المهندس معتصم العوض بعنوان تشغيل خزاني أعالي عطبرة وسيتيت وخزان خشم القربة كمبادرة فنية تشير لأهمية التعاون والتنسيق والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تنفيذ سياسات الدولة الإستراتيجية وقد وجد العرض تفاعل من جميع التخصصات الهندسية والتوصيات التي ترمي لتجويد أداء الخزانات فيما يتعلق بالتشغيل والصيانة.
من جانبه أكد الوكيل على علو كعب خبرة المهندس السوداني في إدارة الخزانات وقال أكثر من مائة عام لم يتراجع عمل الخزانات مطلقاً في إشارة إلى قدرة المهندس السوداني في إدارة الخزانات، مشيداً بالعرض داعياً للإهتمام بمثل هذه المبادرات التي تدفع بعجلة التنمية وترفع من قيمة الحفاظ على مورد المياه، مؤكداً حرصه على تنفيذ كافة التوصيات التي وردت في العرض والتي تقدم بها الحاضرين.
وفي ذات السياق أبدى الحضور حماسهم بالمداخلات الفنية والهندسية التي تصب في اتجاه تشغيل الخزانات بالصورة المثلى.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
