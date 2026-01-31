الأهلي يكتفي بنقطة “التعادل” أمام يانج أفريكانز

انتهت منذ قليل الموقعة الأفريقية المرتقبة بين النادي الأهلي المصري ومضيفه يانج أفريكانز التنزاني بالتعادل الإيجابي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب “أمان” بزنجبار ضمن الجولة الختامية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2026. ورغم ضياع الفوز في الدقائق الأخيرة، نجح الأهلي في الحفاظ على صدارة مجموعته، ليضمن مساراً نظرياً “أسهل” في قرعة الدور ربع النهائي.

الشوط الأول: حذر تكتيكي وسيطرة حمراء

بدأ اللقاء بضغط متوقع من الجانب التنزاني مدعوماً بآلاف المشجعين، إلا أن خبرة لاعبي الأهلي وتحركات مروان عطية وأكرم توفيق في وسط الملعب نجحت في امتصاص الحماس البداية. وشهد الشوط الأول عدة محاولات من حسين الشحات ووسام أبو علي، لكن غياب الدقة في اللمسة الأخيرة حال دون هز الشباك، لينتهي النصف الأول بالتعادل السلبي.

شوط المدربين: “توروب” يضرب ويانج أفريكانز يعود

مع انطلاق الشوط الثاني، أجرى الدنماركي ييس توروب تغييرات هجومية لتنشيط الجبهات، وهو ما أسفر عن هدف التقدم للنادي الأهلي بعد جملة تكتيكية رائعة انتهت في شباك الفريق التنزاني، مما أشعل مدرجات جماهير الأهلي القليلة الحاضرة.

وبينما كانت المباراة تتجه نحو فوز ثمين للمارد الأحمر، استغل يانج أفريكانز تراجعاً دفاعياً طفيفاً وحالة من عدم التركيز في التمركز العرضي، ليسجل هدف التعادل القاتل في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، وسط فرحة جنونية في ملعب “أمان”.

تأثير غياب “إمام عاشور” وحالة الدفاع

ظهر تأثر الأهلي بوضوح في عملية الربط بين الوسط والهجوم نتيجة غياب إمام عاشور (الموقوف انضباطياً)، ورغم المحاولات الجادة من محمد علي بن رمضان، إلا أن الفريق افتقد للحلول الفردية في الثلث الأخير. كما كشفت المباراة عن حاجة الخط الخلفي لمزيد من الانسجام في ظل غياب ياسر إبراهيم وأشرف داري، حيث جاء هدف التعادل من خطأ في التغطية.

أرقام من المباراة:

النتيجة: يانج أفريكانز 1 – 1 الأهلي.

رجل المباراة: مروان عطية (بفضل مجهوده الوفير في إفساد هجمات الخصم).

وضعية المجموعة: الأهلي يتصدر المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، يليه يانج أفريكانز في المركز الثاني.

ماذا بعد التعادل؟

بهذه النتيجة، يغلق النادي الأهلي ملف دور المجموعات بنجاح، محققاً هدفه الأول وهو الصدارة. ومن المنتظر أن تعود البعثة إلى القاهرة مساء اليوم لبدء التحضير للمنافسات المحلية، في انتظار قرعة دور الثمانية التي ستقام في مقر الكاف بالقاهرة، حيث سيواجه الأهلي أحد أصحاب المركز الثاني في المجموعات الأخرى.

التعادل في أدغال أفريقيا دائماً ما يكون نتيجة مقبولة، لكنه يحمل دروساً هامة للمدرب توروب، خاصة في كيفية التعامل مع الدقائق الأخيرة والحفاظ على التقدم تحت الضغط الجماهيري، وهو ما سيكون حاسماً في الأدوار الإقصائية المقبلة.