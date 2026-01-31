شاهد بالفيديو.. لدى مخاطبته احتفال نسوي بنيالا.. “بدران” الدعم السريع: (المرأة في أرض الكيزان تحمل “البندقية” وتتعلم ضرب السلاح)

نشر نشطاء بالدعم السريع, مقطع فيديو حديث لزميلهم شيخ بدران, قوبل بسخرية واسعة بعد انتشاره على مواقع التواصل الاحتماعي. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر “بدران”, وهو يخاطب احتفال نسوي أقيم بمدينة نيالا, التي تقع تحت سيطرة مليشيا الدعم السريع. وقال شيخ بدران, مخاطباً النساء اللاتي تخرجن من إحدى الدورات التعليمية: (المرأة في أرض الكيزان تحمل “البندقية” وتتعلم ضرب السلاح, بينما المرأة في حكومة تأسيس, تحمل القلم لتتلعم العلم). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

