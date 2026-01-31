تكنولوجيا: جوجل توسّع Gemini في Google Maps ليشمل إرشادات المشي وركوب الدراجات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في نوفمبر الماضي، أطلقت جوجل دمج Gemini داخل Google Maps لاستخدامه أثناء التنقل بالسيارة، ولكن الآن توسّعت الميزة لتشمل أيضًا إرشادات المشي وركوب الدراجات.

وبهذا التحديث، يتحول Gemini إلى دليل شخصي للتجول سيرًا على الأقدام، حيث يمكن للمستخدم سؤاله عن الحي الموجود فيه، أو أفضل المطاعم القريبة، أو أي معلومات محلية أخرى أثناء الرحلة.

وفي الوقت نفسه، يعتمد Gemini على بيانات خرائط جوجل المحدثة والشاملة لتقديم اقتراحات مناسبة على طول المسار. أما بالنسبة لراكبي الدراجات، فتزداد أهمية الميزة بفضل الدعم بدون استخدام اليدين، إذ يستطيع المساعد إبلاغك بموعد الوصول المتوقع، وتذكيرك بمواعيدك القادمة، بل وحتى إرسال الرسائل نيابةً عنك.

حاليًا، يبدأ طرح هذه الميزة تدريجيًا على أجهزة iOS واندرويد في جميع المناطق التي يتوفر فيها Gemini. ومع ذلك، وكما هو الحال مع تحديثات جوجل المعتادة، قد يستغرق وصولها إلى جميع المستخدمين بعض الوقت.

المصدر