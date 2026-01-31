محمد بن راشد: تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية لأول مرة في تاريخها تتعدى تريليون دولار

ابوظبي - سيف اليزيد - اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، على نتائج تقرير التجارة الخارجية.



وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «اطلعت اليوم على نتائج تقرير التجارة الخارجية.. تجارة دولة الإمارات الخارجية غير النفطية لأول مرة في تاريخها تتعدى تريليون دولار (3.8 تريليون درهم).. بزيادة 26% عن العام السابق. وصادراتنا غير النفطية حسب تقرير جديد اطلعت عليه اليوم تتعدى 813 مليار درهم بنمو استثنائي 45% عن العام السابق. هذه الأرقام كانت مستهدفات أعلنا قبل 3 سنوات أننا سنصلها بحلول 2031.. تم تحقيق 95% منها قبل موعدها بخمس سنوات.. بيئتنا الاستثمارية اكتملت.. وشراكاتنا الدولية تضاعفت.. وشراكاتنا مع القطاع الخاص تعززت.. وثقة العالم بدولة الإمارات العربية المتحدة ترسخت بحمد الله. نهنئ جميع فرقنا الوطنية.. ورسالتنا لهم: مضاعفة العمل.. وترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص لبناء مستقبل اقتصادي أفضل».