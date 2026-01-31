اخبار الخليج / اخبار الإمارات

«الأمن السيبراني» و«بريد الإمارات» و«درب» تحذر من رسائل احتيالية

0 نشر
0 تبليغ

«الأمن السيبراني» و«بريد الإمارات» و«درب» تحذر من رسائل احتيالية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

حذر مجلس الأمن السيبراني بالتعاون مع «مجموعة بريد » ومنصة «درب» من رسائل احتيالية ومزيفة يتم تداولها عبر الرسائل النصية القصيرة وتطبيق «واتساب» والبريد الإلكتروني تتضمن روابط مشبوهة تطلب من المستخدمين النقر عليها وإدخال بيانات بطاقاتهم الائتمانية أو تدعي تقديم خصومات وعروض غير حقيقية. 
وأكد مجلس الأمن السيبراني أهمية عدم التفاعل مع هذه الرسائل أو النقر على أي روابط مرفقة بها، مشدداً على ضرورة التحقق من مصدر الرسائل وتجنب مشاركة أي بيانات شخصية أو مالية تحت أي ظرف.  ودعا المجلس أفراد المجتمع في حال التعرض لمثل هذه المحاولات الاحتيالية إلى فتح بلاغ لدى الجهات الشرطية المختصة، وتزويدها بجميع التفاصيل والحيثيات والأدلة المتوافرة، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني وحماية أفراد المجتمع من محاولات الاحتيال الإلكتروني.

الكلمات الدلائليه
آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا