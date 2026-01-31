تكنولوجيا: تسريب دعوة Samsung Galaxy Unpacked 2026 يكشف موعد الحدث رسميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقترب سامسونج من الإعلان رسميًا عن موعد إطلاق سلسلة Galaxy S26، لكن وقبل الكشف الرسمي، سرّب أحد المصادر الموثوقة دعوة حدث Galaxy Unpacked 2026، ما أكد موعد الحدث بشكل شبه نهائي.

وكشف المسرّب الشهير Evan Blass عبر منصة X أن فعالية Galaxy Unpacked المقبلة ستُقام يوم 25 فبراير، في حين لم تتضمن الدعوة المسرّبة أي معلومات حول موقع إقامة الحدث.

وبالتوازي مع هواتف Galaxy S26 وGalaxy S26+ وGalaxy S26 Ultra، يُتوقع أن تكشف سامسونج أيضًا عن سلسلة السماعات Galaxy Buds4 خلال نفس الفعالية.

ومن ناحية أخرى، دعمت الشائعات السابقة هذا الموعد نفسه، مع ترجيحات ببدء المبيعات الرسمية مطلع شهر مارس. كذلك أكدت سامسونج مؤخرًا واحدة من أبرز ميزات سلسلة Galaxy S26، وهي تقنية Privacy Display، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل الإطلاق الكاملة خلال الأيام القليلة المقبلة.

