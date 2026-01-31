ارتفاع ضحايا انهيار أرضي في إندونيسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت الهيئة الوطنية للبحث والإنقاذ في إندونيسيا اليوم السبت إن عدد الوفيات جراء انهيار أرضي حدث قبل ​أسبوع في إقليم جاوة الغربية ارتفع ‌إلى 49 شخصاً وإن ​15 آخرين لا ⁠يزالون ‌في عداد المفقودين.

وقالت البحرية يوم الثلاثاء الماضي إن 23 جندياً لقوا حتفهم أيضاً في أثناء ⁠تدريبات لحراسة الحدود.

وتسبب هطول أمطار ⁠غزيرة في حدوث الانهيار الأرضي في قرية باسير لانجو ​في باندونج بارات بسيول وانهيارات أرضية نتيجة إعصار اجتاح جزيرة ​سومطرة أواخر العام الماضي ‍وهو ما أودى بحياة 1200 شخص وتسبب في نزوح ما يزيد على مليون.