شاهد بالصورة والفيديو.. إبراهيم بقال ينشر مقطع يوثق لحظة إطلاقه سراح أسرى مدنيين من معتقلات الدعم السريع

نشر الصحفي والقيادي السابق بمليشيا الدعم السريع, إبراهيم بقال سراج, مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشف “بقال”, عبر الفيديو عن لحظة إطلاقه سراح أسرى مدنيين من معتقلات الدعم السريع, عندما كان يعمل ضمن صفوف المليشيا.
وكتب إبراهيم بقال, على المقطع: (كنت ارسلت هذا الاطمئنان لأهلهم الذين لم يسمعوا عنهم شي ولا يعرفون شي عن اعتقالهم … طوال فترة اعتقالهم وبعد هذا الفيديو بيوم واحد اطلقت سراحهم الحمد لله ووصلوا لأهلهم بسلام.).
وتابع بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (ربنا يجعل في ميزان الحسنات ولا نريد جزءاً ولا شكوراً من أحد ،، واواب حالياً يواصل دراسته بالخارج).
وختم “بقال”, الذي انسلخ مؤخراً عن المليشيا: (كانوا ابرياء تم اعتقالهم والصاق تهمة انهم يتبعون للبراء والعمل الخاص بغرض الابتزاز والمطالبة بفدية مالية .. وغيرهم كٌثر من امثال هؤلاء في اقسام ال ١٨ والخمسين والخرطوم وفي الارتكازات العشوائية ساعدنا في اطلاق سراح من نستطيع).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
