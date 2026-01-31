السفير السوداني بالقاهرة: أعداد المرحّلين أقل مما يُشاع

أكد سفير السودان لدى مصر الفريق ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي أن السفارة بدأت قبل يومين في استخراج البطاقة القومية للسودانيين المقيمين في القاهرة، مشيراً إلى أن الخطوة تأتي ضمن تسهيل الخدمات الرسمية للجالية.

ونفى عدوي صحة ما يتردد عن أن أعداد السودانيين المرحّلين من قبل السلطات المصرية تُقدّر بالآلاف، ووصف هذه الأرقام بأنها “غير صحيحة ومبالغ فيها”. وقال إن إجمالي من استخرجت لهم السفارة وثائق سفر خلال عام 2025 بلغ 1765 شخصاً، بينما بلغ عدد المرحّلين في العام نفسه 2974 شخصاً.

وأوضح السفير أن عدد المرحّلين في ديسمبر الماضي بلغ 207 أشخاص، بينما سجّل شهر يناير الجاري وحتى 28 يناير ترحيل 371 شخصاً.

وأشار إلى أن المسؤولين في الحكومة المصرية أكدوا للسفارة أن الحملات الأمنية “لا تستهدف السودانيين تحديداً بل تشمل جميع الأجانب المخالفين”، مضيفاً أن “هناك فئة قليلة تكسر القوانين وتسيء للوجود القويم المعروف عن السودانيين في مصر”.