مركز الماندرين للغة الصينية بعطبرة يحتفل بعيد الربيع الصيني

نظم مركز الماندرين لتعليم اللغة الصينية بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل بقاعة التأمين الصحي احتفالا بمناسبة عيد الربيع – راس السنة الهجرة الجديدة تحت شعار (جسر صداقة يربط وادي النيل بسور الصين) وذلك بمشاركة وتشريف وفد من السفارة الصينية في السودان برئاسة السيد شيو جيان القائم بأعمال السفارة الصينية في السودان والبروفسير محمد بكري حديدي مدير مركز اللغات والترجمه بجامعه وادي النيل ممثل مدير الجامعة والأستاذ موفق عاطف بابكر المدير العام لمركز الماندرين وعدد من قيادات المركز والدارسين فيه واسرهم.

وخاطب الاحتفال القائم بأعمال السفارة الصينيه مشيدا بتنظيم مركز الماندرين لهذا الاحتفال الذي ينقل أجواء احتفال الصينيين بهذا العيد ويظهر بوضوح جاذبية الثقافه الصينية وتأثيرها على الصعيد الدولي.

وقال إن استمرار المركز في تعليم اللغة الصينية ونشر الثقافة الصينية يعد إنجازا بارزا في التعاون الثقافي بين البلدين مؤكدا الاهتمام بالمركز للاستمرار في نشر وتعليم اللغة الصينية والتوسع في ذلك.

وأوضح ممثل مدير جامعة وادي النيل أهمية تعليم اللغات بشكل عام واللغة الصينيه بشكل خاص لتأثيرها الفاعل في ربط السودان بالصين ودعا الى تبادل الخبرات والزيارات بين الجامعة ومركز الماندرين لتعليم اللغة الصينية.

ومن جانبه قدم مدير مركز الماندرين فكرة عامة عن المركز وأهدافه، مشيرا الى العمل بالمركز قد انطلق منذ عامين كأول مركز يتم افتتاحه لتعليم اللغة الصينية بالسودان بعد الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023 وللمركز ثلاث فروع بعطبرة وبورتسودان وامدرمان.

واعلن في تصريح (لسونا) ان المركز هو المركز الوحيد بالبلاد المعتمد حاليا من الجهات المختصة بالصين لمنح شهادة تعلم اللغة الصينية عبر اجتياز الدارسين لامتحان الكفاءة في اللغة الصينية H S k.

وقال إن الاحتفال بعيد الربيع الصيني هو الثاني من نوعه الذي ينظمه المركز ويهدف الى إلقاء الضوء على اللغة والثقافة الصينية وتعزيز روح الانتماء بتنظيم احتفال يسهم في خلق اجواء شبيهة بالاحتفالات التي تقام سنويا في الصين باعتبار ان هذا العيد يعتبر من أهم الأعياد في الصين.

وأعرب أستاذ موفق عن شكره وتقديره للسيد القائم بالاعمال وأعضاء السفارة الصينية بالسودان لمشاركتهم في هذا الاحتفال وعلى التعاون والدعم المتواصل لهم للمركز، مؤكداً أن اللغة والثقافة هما أساس العلاقات المستدامة بين الأمم.