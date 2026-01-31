لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بمحلية بحري تحتفل بفك حصار الدلنج

- 1/2
احتفلت لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بمحلية بحري يوم الجمعة، ، بفك الحصار عن مدينة الدلنج، واستقبال المدير التنفيذي الجديد للمحلية، وذلك بمشاركة ممثلي لجان الخدمات والتسيير من عدد من الأحياء.
وقد جرى الاحتفال بميدان محطة 8 بأم ضريوه وسط حضور جماهيري واسع.
وشهد الاحتفال حضور رئيس لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية الخرطوم اللواء الركن إسحق عبدالله، ورئيس اللجنة بالمحلية اللواء الركن عبدالله مصطفى، إلى جانب عدد كبير من القيادات المجتمعية والعسكرية.
وعبر المدير التنفيذي الجديد لمحلية بحري الأستاذ محمد أحمد الحاج بابكر في كلمته خلال الحفل، عن سعادته بأن يكون أول حضور احتفالي له بالمحلية هو احتفالٌ يرمز لانتصار الإرادة الشعبية ممثلاً في فك حصار الدلنج،
مؤكدا على روح الانفتاح والتعاون، وأن مكتبه مفتوح للجميع، معبراً عن استعداده للعمل مع جميع مكونات المجتمع لخدمة المحلية وتذليل الصعوبات.
يذكر أن الاحتفال شاركت فيه لجان الخدمات والتسيير من أحياء الدروشاب جنوب شرق، وأم ضريوه، ونبتة، والأحامدة، والكبيراب، ودردوق.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
