الإعيسر يدعو المواطنين للعودة إلى ديارهم معززين مكرمين

دعا وزير الثقافة والإعلام والسياحة والآثار الأستاذ خالد الإعيسر، المواطنين بالعودة إلى العاصمة الخرطوم معززين مكرمين، وبخياراتهم الشخصية متى ما رأوا أن الوقت مناسب لعودتهم.

وقال خلال منشور صحفي اليوم إن المواطنين جميعاً هم أصحاب البلد وأهله، ويحق لهم العودة متى شاؤوا وبحرية كاملة، وأن الحكومة ملتزمة بتنفيذ مطالبهم وأنها تدعم مشروع عودتهم.

وأوضح الإعيسر أن مدن أم درمان والخرطوم بحري والخرطوم باتت آمنة، وأن الحياة عادت إليها بكل حيويتها.

وذكر أن السودان يستحق العودة والمساهمة في إعادة الإعمار والبناء والتنمية.

ونقل الإعيسر ترحيبه بالجميع وأن الحكومة تسعد بتوفير الخدمات للجميع فهذا واجبها.

منوها بأن السودان بلد جميل وشعبه أصيل، وأن هناك الكثير من أبنائه الخيرين الذين يعينون الحكومة في إعادة تأهيل البنية التحتية وإصلاح ما خربته الميليشيات، دون أن يفصحوا عن أنفسهم.

سونا