انت الان تتابع خبر الإطار التنسيقي يعلن تمسكه بمرشحه المالكي لرئاسة الوزراء والان مع التفاصيل





واوضح الإطار التنسيقي أن "اختيار رئيس مجلس الوزراء شأنٌ دستوري عراقي خالص، يتم وفق آليات العملية السياسية تراعى فيه المصلحة الوطنية؛ بعيدا عن الاملاءات الخارجية"، مجدداً تمسكه بـ"مرشحه نوري كامل المالكي لرئاسة الوزراء". بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان لللإطار، "عقد الاطار التنسيقي اجتماعه الدوري رقم 261 في مكتب السيد المالكي اليوم السبت لبحث اخر المستجدات".واوضح الإطار التنسيقي أن "اختيار رئيس مجلس الوزراء شأنٌ دستوري عراقي خالص، يتم وفق آليات العملية السياسية تراعى فيه المصلحة الوطنية؛ بعيدا عن الاملاءات الخارجية"، مجدداً تمسكه بـ"مرشحه نوري كامل المالكي لرئاسة الوزراء". وأكد الإطار التنسيقي حرصه على "بناء علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي، وخصوصا مع القوى الدولية الفاعلة؛ علاقة قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وأضاف الاطار التنسيقي أن "العراق دولة مؤسسات قادرة على إدارة استحقاقاتها السياسية وفق الدستور وإرادة ممثلي شعبه"، مشددا على "أهمية احترام التوقيتات الدستورية والالتزام بها وفق المواعيد المحددة"، داعيا الجميع إلى "بذل أقصى الجهود للوصول إلى حلول ترضى الأطراف جميعا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث، يوم الثلاثاء الماضي، عن "خيار سيء" في العراق بإعادة تنصيب نوري المالكي رئيساً للوزراء، مؤكداً أن بلاده لن تساعد بغداد في هذه الحالة.