الإمارات تُدين الهجمات الإرهابية في إقليم بلوشستان الباكستاني

ابوظبي - سيف اليزيد - أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي وقعت في عدد من المدن بإقليم بلوشستان بجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، وأسفرت عن وفاة عدد من الأشخاص.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، وإلى حكومة جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الصديق، في هذه الهجمات الآثمة.