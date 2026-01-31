وزير الخارجية والتعاون الدولي يلتقي رئيس الوزراء الهندي

التقى السيد وزير الخارجية والتعاون الدولي محي الدين سالم، صباح اليوم السبت 31 يناير في اليوم الثاني لزيارته إلى الهند، وضمن وزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع الوزاري العربي الهندي الثاني، برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وذلك بمقر إقامة رئيس الوزراء بنيودلهي.

نقل السيد وزير الخارجية تحيات السيد رئيس الوزراء إلى نظيره الهندي، وعبر عن اعتزاز السودان بعلاقاته التاريخية مع الهند، كما عبر عن امتنان السودان حكومة وشعباً للدعم المقدم من الهند للشعب السوداني خلال الظروف العصيبة، مؤكداً تطلع السودان إلى بناء شراكة استراتيجية مع الهند في مرحلة إعادة الإعمار، ومعرباً عن أمله في أن تتوج الجهود والمباحثات الثنائية بتبادل الزيارات على مستوى كبار المسؤولين في مختلف القطاعات بين البلدين.

من جانبه، حمل رئيس الوزراء الهندي السيد وزير الخارجية تحياته إلى نظيره في السودان، وأكد استعداد الهند للتعاون مع السودان في كافة المجالات، مؤكداً اهتمام الهند بالتعاون مع الشركاء والأصدقاء في القارة الأفريقية أملاً في تحقيق التطلعات التنموية لدول الجنوب، وأكد اهتمام الهند بوجودها في السودان، مؤكداً أن الأبواب مفتوحة للتباحث على مستوى القنوات الدبلوماسية في البلدين لتفعيل أوجه التعاون في مختلف القطاعات بين البلدين والشعبين الصديقين.

ويأتي لقاء وزير الخارجية والتعاون الدولي برئيس الوزراء الهندي في إطار زيارته إلى العاصمة الهندية نيودلهي للمشاركة أعمال الاجتماع الوزاري العربي الهندي الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة الخارجية الهندية، حيث سيشارك سيادته في الجلسة الرئيسية للاجتماع المرتقب مساء اليوم.

سونا