انت الان تتابع خبر العراق يترأّس اجتماع كبار المسؤولين التحضيري لمنظمة التعاون الإسلامي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن "سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة العربية السعودية ، صفية طالب السهيل، ترأست اجتماع كبار المسؤولين التحضيري لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي انطلقت أعماله اليوم ويستمر لمدة ثلاثة أيام، في مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، بمشاركة الأمناء المساعدين ووفود وممثلي الدول الأعضاء".وأضاف البيان، أن "العراق، خلال الاجتماع، رحّب باستضافة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في بغداد، دار السلام، خلال شهر نيسان 2026".

وتابع، أن "الدول الأعضاء، من جانبها، أعربت عن تهانيها بمناسبة تولي العراق رئاسة الدورة (52)"، مشيدةً بـ"الاستعدادات الجارية، ومثمّنة استضافة العراق، بلد الحضارات، لأعمال هذه الدورة.

واختتم البيان، أن "هذا الاجتماع يأتي في إطار التحضيرات الجارية لانعقاد الدورة (52) لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بما يسهم في تعزيز التنسيق المشترك وإنجاح أعمال المجلس المرتقبة".