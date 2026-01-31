كباشي: القوات المسلحة عازمة على حسم التمرد

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي، نائب القائد العام الفريق أول الركن شمس الدين كباشي، عزم القوات المسلحة والقوات المساندة لها على إنهاء التمرد والقضاء عليه بشكل كامل، مشدداً على أن العمليات العسكرية تسير بخطى ثابتة نحو النصر.

​جاء ذلك خلال زيارته، اليوم، لمنطقة جنوب الخرطوم والتي شملت أحياء (مانديلا، أنغولا، وغبوش) بمنطقة النصر الكبري، يرافقه والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، والمدير التنفيذي لمحلية جبل أولياء، ومدير شرطة الولاية،

وأكد عضو السيادي، مضي الحكومة قدماً في إنفاذ مشروعات التنمية وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين، والعمل على تأهيل وتحسين البنية التحتية وإعمار ما دمرته الحرب.

وحيا كباشي صمود الشعب السوداني وتحمله للأذى خلال الفترة الماضية، قائلاً: “بفضل الله نحن ماضون إلى الأمام، ولن نتوقف حتى يتحقق النصر الكامل”.

​وأشار كباشي إلى أن الظروف الراهنة وإفرازات الأزمة في الخرطوم هي التي فرضت إجراءات إزالة السكن الاضطراري، موضحا أن السكن العشوائي تحول إلى تحدٍ أمني واجتماعي نتيجة الظروف الاقتصادية المتراكمة، مؤكدا بأنه سيتم تخطيط المنطقة مع ضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وقال سيادته إن الدولة تعمل على إيجاد معالجات عاجلة لكافة المناطق المتأثرة بالتنسيق مع حكومة ولاية الخرطوم لمناطق جنوب الخرطوم المتاثرة بالإزالة.

وأكد الفريق أول الركن كباشي، بذل الحكومة جهدها لتخطيط الأراضي خلال الأيام القليلة القادمة ومعالجة إشكالات السجل المدني تسهيل استخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين.

​ودعا سيادته إلى ضرورة تضافر الجهود الرسمية والشعبية لإنجاز هذه الملفات وتخفيف المعاناة عن المتضررين، وشدد على أن الهدف الأساسي من الجولة هو الوقوف ميدانياً على قضايا المنطقة واحتياجات المواطنين

​من جانبه، أكد والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، أن هذه الزيارة تجسد اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى المعيشة في الأحياء الأكثر احتياجاً، مشيداً بالروح الوطنية العالية التي أبداها سكان قطاع النصر ودعمهم المستمر لمؤسسات الدولة.

سونا