انت الان تتابع خبر مزايا حصرية للمستخدمين.. واتساب يختبر اشتراكاً مدفوعاً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية ميتا لتوسيع الخدمات المدفوعة، مع الحفاظ على جوهر واتساب كتطبيق مجاني يعتمد عليه مليارات المستخدمين حول العالم.

ومن المتوقع أن تبدأ هذه المزايا بالظهور تدريجيًا عبر النسخ التجريبية (Beta)، قبل أن تُعمم لاحقًا على الجميع، فيما تشير التسريبات إلى وجود قائمة انتظار خاصة بالمزايا الجديدة في إصدار أندرويد التجريبي، ما يعكس قرب بدء الاختبارات العملية.

وتهدف ميتا من خلال هذه السياسة إلى تنويع مصادر الدخل عبر الاشتراكات المدفوعة، مع الحفاظ على مجانية الوظائف الأساسية للتطبيق، وتقديم تجربة أكثر تطورًا للمستخدمين الراغبين بالمزيد من الخيارات.

ووفقًا للمعلومات المسربة، قد يشمل الاشتراك المدفوع أدوات غير متاحة في النسخة المجانية، مثل حِزم ملصقات مميزة، وثيمات حصرية لتغيير تصميم واجهة التطبيق، وتثبيت عدد أكبر من المحادثات أعلى القائمة، وتعيين نغمات رنين مخصصة لكل محادثة، بالإضافة إلى إمكانية تغيير أيقونة التطبيق على الشاشة الرئيسية.

وتستهدف هذه المزايا تقديم تجربة استخدام أكثر مرونة واحترافية، خصوصًا للمستخدمين الذين يعتمدون على واتساب يوميًا أو لأغراض العمل، مما يجعل التطبيق أكثر إنتاجية وقابلية للتخصيص من أي وقت مضى.

