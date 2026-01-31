انقطاع للكهرباء في أوكرانيا ومولدوفا بسبب عطل في الشبكة

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤولون، إن أجزاء من أوكرانيا ومولدوفا، من بينها عاصمتا البلدين، شهدت حالات انقطاع للتيار الكهربائي اليوم السبت بسبب أعطال في اثنين من خطوط الجهد العالي.

ولم يربط المسؤولون انقطاع التيار الكهربائي بشكل مباشر بالحرب.

وأكدت وزارة التحول الرقمي ⁠الأوكرانية ‌أن السبب ليس هجوماً إلكترونياً.

وتتعرض منظومة الطاقة لضغط متزايد مع عودة موجة البرد مطلع هذا الأسبوع.

وتأثرت أربع مناطق ​أوكرانية على الأقل وبعض أنحاء مولدوفا بانقطاع التيار الكهربائي، بالإضافة إلى العاصمتين كييف وكيشيناو.

وتوقف قطار أنفاق كييف عن العمل وانقطعت إمدادات المياه في المدينة، بينما قال رئيس بلدية كيشيناو، إن إشارات المرور ووسائل النقل العام توقفت، وانقطعت ​إمدادات الكهرباء في معظم ‍الأحياء.