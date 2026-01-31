الان يمكنك الحجز في اول رحلة الى مطار الخرطوم

أعلنت الخطوط الجوية السودانية (سودانير) عن تسيير أول رحلة إلى مطار الخرطوم يوم غدٍ الأحد، قادمة من مطار بورتسودان، في خطوة تاريخية تُعد إيذانًا بعودة الحركة الجوية إلى العاصمة بعد توقف طويل.

عرض مغرٍ من سودانير

وكشفت الشركة، عبر منشور رسمي على صفحتها بمنصة فيسبوك، أن سعر التذكرة يبلغ 200 ألف جنيه سوداني، في تأكيد واضح على التزام الناقل الوطني بتخفيف الأعباء والمعاناة عن المواطنين، ودعم عودة الحياة الطبيعية إلى الخرطوم.

وتُعد هذه الرحلة أول عودة لطائرة سودانير إلى مطار الخرطوم منذ اندلاع الحرب، حيث كانت آخر رحلة أقلعت من المطار صباح 15 أبريل 2023 متجهة إلى جدة، قبل أن تتوقف حركة الطيران بالكامل نتيجة الأحداث الأمنية، ما حال دون عودتها طوال هذه الفترة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى استعادة الربط الجوي الداخلي، وإعادة تشغيل البنية التحتية للمطارات، ودعم عودة المواطنين والمؤسسات إلى العاصمة.