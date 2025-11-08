رسمياً: السعودية تتيح للمغتربين رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز عبر منصة انجاز وشروط الحصول عليها 1447 visa.mofa.gov.sa

الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 8 نوفمبر 2025 02:15 مساءً - فى ظل التسهيلات والخدمات الالكترونيه التى تقدمها السعودية لمواطنيها والمقيمين بها يبدء العديد من الاشخاص المقيمين بالمملكة العريية السعودية فى البحث عن رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز من خلال منصه انجاز التى تقدمها المملكة العربية السعودية وتوفر الرابط للاستعلام عن التأشيرة والاستمتاع بكل الخدمات من خلال منصه التأشيرات الالكترونية التى تعمل على تسهيل الخدمات للمقيمين بالسعودية ثضلظغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

توفر المملكه العربية السعودية الخدمات الالكترونيه لتسهيل الامور على المقيمين بها ومن خلال رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز عبر منصه انجز التى تعمل على تسهيل الامور على الوافدين والتى تشمل امكانية تقديم طلبات الزياره الشخصية والعائلية بسهولة دون الحاجه الى الذهاب إلى أى مكان واليكم خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز من خلال اتباع الخطوات التالية.

قم بالدخول الى الموقع الالكترونى لمنصه التاشيرات الالكترونية.

فم بأختيار ايقونه الاستعلام برقم الطلب.

من خلال القائمه التى تظهر امامك قم باختيار نوع الطلب.

سجل الان رقم الطلب ورمز الصوره ثم اختار استعلم الان.

خلال ثوانى ستظهر لك نتيجه الاستعلام عن تأشيره برقم الطلب.

شروط استخراج تأشيرة السعودية

هناك بعد الشروط الواجب توافرها حتى تتمكن من استخراج تأشيرة السعودية برقم الجواز اليكم الشروط.