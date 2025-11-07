عاجل ورسمياً: السعودية تمنع اليمنيين من العمل في هذه المهن

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 7 نوفمبر 2025 11:20 صباحاً - أعلنت المملكة العربية السعودية رسميًا عن قرار يقضي بمنع اليمنيين من مزاولة عدد من المهن داخل المملكة اعتبارًا من عام 1446 هجري والقرار جاء ضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية التي تستهدف إعادة ترتيب سوق العمل، وتحقيق مبدأ السعودية أولاً في التوظيف، مع الحفاظ على التوازن بين مصلحة المواطن والوافد صداخد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

خلفية القرار

تعد العمالة اليمنية من أكبر الجنسيات الوافدة في المملكة، حيث تنتشر في مختلف القطاعات الحيوية، من الصحة والتعليم إلى الأعمال الهندسية والتجارية ومع تزايد أعدادها وتداخلها في قطاعات رئيسية، بدأت تظهر تحديات تتعلق بمحدودية الفرص المتاحة للمواطنين السعوديين، مما دفع الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات تقنينية.

حماية سوق العمل للمواطنين

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أوضحت أن القرار يهدف إلى تنظيم سوق العمل السعودي وضمان حصول المواطنين على فرص عادلة في سوق التوظيف كما يهدف القرار إلى منع بعض صور التستر التجاري واستغلال العمالة، إضافة إلى حماية حقوق العمال الوافدين أنفسهم من التوظيف العشوائي أو غير النظامي.

المهن الممنوعة على اليمنيين

بحسب الإعلان الرسمي، يمنع على اليمنيين العمل في المهن التالية:

جميع التخصصات الصحية بما فيها التمريض والصيدلة بمختلف فروعها.

القطاعات الهندسية بجميع التخصصات والدرجات.

القطاع الحكومي والوظائف العامة.

المجال القانوني والمالي مثل المحاماة والمحاسبة والتدقيق.

قطاع التعليم والإعلام بمختلف تخصصاتهما.

المهن المسموح بها لليمنيين

رغم القيود الجديدة، ما زال بإمكان اليمنيين العمل في بعض المهن، وتشمل: