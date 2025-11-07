اتحاد الجودو” يوقع عقداً مع اللاعب “سلمان التركي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نادي الفتح يوقع عقد انضمام اللاعب سلمان التركي

في خطوة مهمة ومثيرة، وقع نادي الفتح عقد انضمام اللاعب سلمان التركي ليكون جزءًا من فريق الشباب. وقد تم توقيع العقد بحضور مشرف اللعبة، محمد الترمان.

سلمان التركي، الذي يعتبر من المنافسين الشباب الموهوبين في رياضة الجودو، شارك في العديد من البطولات المحلية وحقق نجاحات ملحوظة وفاز بعدة بطولات، مما يؤكد على موهبته الكبيرة والتزامه الشديد.

يأتي هذا التوقيع ضمن استراتيجية نادي الفتح المستمرة في بناء قاعدة قوية من اللاعبين الموهوبين وتعزيز حضور النادي في مختلف الألعاب الفردية.

وفي نهاية الاتفاقية، تمنت إدارة الفتح للاعب سلمان التركي التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة مع النادي.