تزايد خسائر النفط هذا الأسبوع مع تنامي المخاوف من تخمة في الإمدادات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة ولكنها تتجه نحو أسبوع ثانٍ من الخسائر، بسبب المخاوف من وجود فائض في المعروض وتباطؤ الطلب في الولايات المتحدة.

وفي تطورات السوق، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 21 سنتًا أو 0.33% لتصل إلى 63.59 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0149 بتوقيت جرينتش.

وعلى صعيد آخر، بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.65 دولارًا للبرميل، مسجلا ارتفاعًا بمقدار 22 سنتًا أو 0.37%.

يأتي هذا الارتفاع في أسعار النفط على خلفية توقعات بتحسن الطلب العالمي على النفط مع تعافي الاقتصادات من تداعيات جائحة كورونا، على الرغم من استمرار المخاوف من زيادة العرض الناتجة عن زيادة إنتاج الدول المنتجة.

ومن المتوقع أن تستمر أسعار النفط في التذبذب خلال الفترة القادمة، مع تأثير عوامل العرض والطلب على الأسعار العالمية للخام.