توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة في مختلف مناطق المملكة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مركز الأرصاد: الرياح النشطة تثير الغبار على أجزاء من المملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريرًا خاصًا يتنبأ فيه بأن تتأثر الأجزاء الغربية والشمالية الغربية من المملكة بتأثير الرياح النشطة، مما يزيد من حدة الغبار والأتربة في تلك المناطق. ومن المتوقع أن تشهد الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر، مع احتمالية هطول أمطار خفيفة. كما يُتوقع هطول أمطار خفيفة على بريدة وعنيزة.

وفيما يتعلق بحركة الرياح على البحر الأحمر، من المتوقع أن تكون الرياح شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، مع ارتفاع في ارتفاع الموج. بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية وشرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي، مع ارتفاع ملحوظ في ارتفاع الموج.

مقالات ذات صلة

تحذر الأرصاد المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية المتوقعة وتنصح بأخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل خلال هذه الظروف الجوية الغير مستقرة.