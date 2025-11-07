شرطة أبوظبي تبث فيديو لحوادث بسبب الوقوف على كتف الطريق

ابوظبي - سيف اليزيد - بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم فيديو لحوادث بسبب الوقوف على كتف الطريق والانشغال بغير الطريق.

وناشدت مديرية المرور والدوريات الأمنية السائقين التركيز التام أثناء القيادة وعدم الانشغال بغير الطريق وعدم التوقف على كتف الطريق اليمين واليسار سواء لتعطل الإطار أو لأي سبب من الأسباب ودعت إلى التوجه الى أقرب مخرج لتأمين سلامة مستخدمي الطريق، وفي حال عدم القدرة على تحريك المركبة الاتصال فوراً بمركز القيادة والتحكم 999 "غرفة العمليات" لتقديم الدعم اللازم تجنباً لوقوع الحوادث الجسيمة والخطيرة وعرقلة حركة السير.

ودعت شرطة أبوظبي إلى الالتزام بإجراءات السلامة عند تعطل المركبة وهي تجنب التواجد داخل المركبة المتعطلة و الابتعاد عن الطريق، واستخدام الأماكن المخصصة لحالات الطوارئ، وتجنب الوقوف على كتف الطريق سواء من اليمين أو اليسار لأي سبب كان وإخراج المركبة من كتف الطريق وضرورة الحرص على اختيار أقرب موقف خارج الطريق للوقوف الاضطراري موضحة بأنه يتم تطبيق القانون على غير الملتزمين بمخالفة الوقوف بشكل خاطئ بغرامة مالية 500 درهم.

وحثت المديرية على ضرورة عدم الانشغال بغير الطريق والتركيز التام أثناء القيادة مما يعزز الانتباه وتجنب مفاجآت الطريق والتصرف في الوقت المناسب وبصورة آمنة، موضحة أن عدم الانتباه في هذا الموقف تحديداً قد يتسبب في وقوع حوادث مرورية تؤدي في أغلب الأحيان إلى الوفيات والإصابات البليغة.

#فيديو | بثت #شرطة_أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم فيديو لحوادث بسبب الوقوف على كتف الطريق والانشغال بغير الطريق .



وناشدت مديرية المرور والدوريات الأمنية السائقين التركيز التام أثناء القيادة وعدم الانشغال بغير الطريق وعدم التوقف على كتف الطريق اليمين واليسار سواء لتعطل… pic.twitter.com/onAzOSMkbK — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) November 7, 2025

— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ)