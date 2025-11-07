لجنة أمن ولاية الجزيرة تعزي في الشهيد المقدم عبيد عبد الله يوسف العوض

أدت لجنة أمن ولاية الجزيرة برئاسة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي الولاية، الخميس، واجب العزاء بقرية الخور بمحلية جنوب الجزيرة في الشهيد مقدم عبيد عبد الله يوسف العوض . حيث أكد الوالي إهتمام حكومة الولاية بأسر الشهداء معلناً عن الترتيبات الجارية لتشييد أبراج سكنية لأسر الشهداء وإلتزام حكومته بتوفير وحدة طاقة شمسية لبيارة المياه بالقرية وتأهيل وصيانة المركز الصحي وإقامة أسبوع علاج مجاني متكامل مشيراً للتدابير التي إتخذتها حكومته لتأمين الولاية بفتح معسكرات التدريب المتقدم للمستنفرين . من جانبه أكد اللواء أمن عماد سيد أحمد مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية أن أسر الشهداء قدمت أنموذجا في الصبر والوطنية مشيداً بجهود حكومة الولاية لرعاية أسر الشهداء وتقديم الخدمات الأساسية لهم وتوفير المشاريع الإنتاجية معلناً إقتراب النصر وحسم التمرد الغاشم. فيما دعا الأستاذ عبد الله سليمان ممثل أسرة الشهيد أن تكون شهادة ابنهم نصرا للقوات المسلحة وهزيمة لمليشيا أسرة دقلو الإرهابية معلناً جاهزيتهم للدفاع عن الوطن وتقديم المزيد من الشهداء. سونا

