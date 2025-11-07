اخبار السعوديه

الرئيس الكاميروني يبدأ ولايته الرئاسية الثامنة بأداء اليمين الدستورية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الرئيس الكاميروني بول بيا يبدأ ولاية رئاسية ثامنة

أدى الرئيس الكاميروني بول بيا اليمين الدستورية ليبدأ ولاية رئاسية ثامنة في بلاده، بعد حصوله على نسبة 53.66% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت منتصف شهر أكتوبر الماضي.

التحديات التي تواجه الكاميرون

وأكّد الرئيس الكاميروني في كلمة له بالمناسبة، أنه لن يدخر جهدًا كي يظل جديرًا بهذه الثقة، وأنه يدرك خطورة الوضع الذي تمر به البلاد، وحدّة التحديات، وعمق الإحباطات واتساع التطلعات، داعيًا إلى العمل المشترك من أجل مستقبل واعد، خصوصًا للشباب.

التعاون من أجل مستقبل واعد

وشدد بيا على أن الوقت لا يزال يسمح بتحقيق الكثير للأجيال المستقبلية، معلناً مد اليد للجميع من أجل تجاوز التحديات التي تواجه الكاميرون.

