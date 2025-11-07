شرطة لندن تعتقل جزائريا كان افرج عنه خطأً

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أُلقي في بريطانيا، القبض على رجل جزائري أُطلق سراحه من سجن واندزورث اللندني بالخطأ في 29 أكتوبر/تشرين الأول.

أُدين إبراهيم قدور شريف في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بتهمة التعرّي الفاضح في حادثة وقعت في مارس/آذار من ذلك العام.

وصرحت شرطة العاصمة البريطانية في بيان: "رُصد شريف من قِبل أحد المارة في شارع بلاك هورس لين، إزلنغتون، قبيل الساعة 11:30 صباحًا".

وأضافت: "استجاب الضباط على الفور وأُلقي القبض عليه".

كان أُطلق سراح إبراهيم قدور شريف، وهو مواطن جزائري يبلغ من العمر 24 عامًا، بالخطأ من سجن واندزورث جنوب لندن في 29 أكتوبر/تشرين الأول.

وشهدت قناة (سكاي نيوز) البريطانية عملية الاعتقال في منطقة فينسبري بارك، شمال لندن، الساعة 11:30 صباحًا. وقال قدور شريف إن الخطأ في السجن كان خطأ السلطات.

وأبلغت مصلحة السجون شرطة العاصمة بالخطأ بعد ستة أيام، وبدأت حملة مطاردة واسعة النطاق له. لم يتضح بعد سبب مرور قرابة أسبوع بين إطلاق سراحه من سجن واندزورث وإبلاغ الشرطة بوجود مجرم طليق.

وصرح متحدث باسم شرطة العاصمة: "في تمام الساعة 11:23 من صباح يوم الجمعة 7 نوفمبر، وردت مكالمة من أحد أفراد الجمهور يُبلغ عن رؤية رجل يُعتقد أنه إبراهيم قدور شريف بالقرب من كلية كابيتال سيتي على طريق بلاكستوك في إزلنغتون".

واضاف: "استجاب الضباط على الفور، وفي تمام الساعة 11:30 صباحًا، اعتقلوا رجلاً يطابق وصف شريف. تم التأكد من هويته، وأُلقي القبض عليه بتهمة الفرار بشكل غير قانوني.

كما أُلقي القبض عليه للاشتباه في اعتدائه على عامل طوارئ في حادثة سابقة غير ذات صلة. وقد تم احتجازه لدى الشرطة. أُبلغت مصلحة السجون.

دخول قانوني

قدم قدور شريف إلى المملكة المتحدة بشكل قانوني، وهو ليس طالب لجوء، ولكن يُعتقد أنه تجاوز مدة تأشيرة زيارته، وأن إجراءات الترحيل قد بدأت.

وكان أُطلق سراحه عن طريق الخطأ بعد خمسة أيام من الإفراج غير القانوني عن هادوش كيباتو، المُدان بجرائم جنسية.

قدور شريف مُسجل كمُدان بجرائم جنسية، وأُدين بتهمة التعرّي الفاحش في نوفمبر من العام الماضي، إثر حادثة وقعت في مارس.

في ذلك الوقت، صدر بحقه أمر خدمة مجتمعية، ووُضع اسمه على سجل مُرتكبي الجرائم الجنسية لمدة خمس سنوات. وثم سُجن لاحقًا بتهمة حيازة سكين في يونيو.