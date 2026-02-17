ما هي إجراءات تمديد تأشيرة الخروج والعودة من خارج السعودية؟ الجوازات السعودية

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 05:14 مساءً - الجوازات

تعد تأشيرة الخروج والعودة من خارج المملكة العربية السعودية واحدة من التأشيرات الهامة التي تمنح للأفراد الذين يرغبون في مغادرة السعودية بشكل مؤقت والعودة إليها في وقت لاحق. هذه التأشيرة تسمح للمواطنين والمقيمين في السعودية بالسفر إلى وجهتهم والعودة إلى السعودية بمرونة وسهولة.

ولكن العديد من الأشخاص الذين يحملون تأشيرات الخروج والعودة يواجهون قضية حين يرغبون في البقاء خارج السعودية لفترة أطول من صلاحية التأشيرة. حيث تستمر صلاحية هذه التأشيرة عادة لمدة أربعة أشهر، وفي بعض الحالات قد تكون لمدة ستة أشهر، بناءً على طلب الممتلكات العامة.

وفيما يخص تمديد تأشيرة الخروج والعودة، فإنه يجب على الفرد التواصل مع الجهات المعنية في المملكة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة. يمكنه طلب تمديد التأشيرة من خلال إجراءات رسمية وتقديم الوثائق المطلوبة، وسيتم دراسة الطلب واتخاذ القرار بناءً على الأسباب المعتبرة والأعراض المرافقة.

ويجب أن يكون الفرد ملتزمًا بالشروط والأنظمة المطبقة في المملكة لتمديد التأشيرة. تشمل هذه الشروط أن يكون لديه سبب قوي ومقنع للبقاء خارج السعودية وأن يقدم الوثائق الداعمة لطلبه. قد تشتمل الوثائق على خطاب من جهة عمله أو مؤسسته التعليمية أو الأسباب الطبية أو أي اعتبارات أخرى مقبولة.

ومع ذلك، يجب على الفرد أن يكون على علم بأن تمديد تأشيرة الخروج والعودة ليس مضمونًا وأن القرار النهائي يعتمد على تقدير السلطات المختصة. من الممكن أن تتطلب حالات معينة إجراءات إضافية أو التواصل المباشر مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

بشكل عام، فإن تأشيرة الخروج والعودة تعتبر وسيلة مرنة للأفراد الذين يرغبون في السفر لفترة مؤقتة خارج السعودية والعودة في وقت لاحق. إلا أنه ينبغي على الفرد أن يكون على دراية بالشروط والإجراءات المطبقة لتمديد التأشيرة والمخاطر المحتملة قبل تقديم الطلب.