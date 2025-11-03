تطورات جديدة بقضية رحمة محسن.. إليكم التفاصيل

استعجال تقرير فحص الفيديو وتحديد مصدر النشر

بلاغ رحمة محسن ضد طليقها واتهامات بالابتزاز

التحقيقات الأولية تكشف تفاصيل الابتزاز الإلكتروني لـ رحمة محسن

رحمة محسن ممثلة لأول مرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 نوفمبر 2025 10:00 مساءً - شهدت قضية الفيديو المسيء المنسوب إلى الفنانةتطورات متسارعة خلال الساعات الأخيرة، بعدما تصدرت الواقعةومحرك البحث غوغل، وسط تبادل للاتهامات بين المطربة وطليقها.فقد أكدت رحمة في بلاغها أن طليقها حاول ابتزازها وتشويه سمعتها من خلال تسريب مقاطع خاصة، بينما نفى الأخير أي علاقة له بالواقعة أو بنشر تلك المقاطع.استعجلت جهات التحقيق تقرير فحص الفيديو الصادر من قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية في مصر، لبيان الجهة المسؤولة عن نشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديد أول مَن قام بتداوله. كما شمل الفحص تتبع مسار انتشار الفيديو على المنصات المختلفة تمهيداً لتحديد المتورطين في الواقعة.وكانتقد قدمت بلاغاً رسمياً ضد طليقها، تتهمه فيه بإرسال مقاطع الفيديو إليها من أرقام دولية عبر أحد تطبيقات المحادثة، ومساومتها على مبالغ مالية كبيرة مقابل عدم نشرها.وأوضحت أنها تلقت تهديدات متكررة خلال الأيام السابقة لتداول المقطع، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء للجهات المختصة.كشفت التحقيقات الأولية أن المطربةتلقت بالفعل رسائل من أرقام مجهولة تتضمن تهديدات واضحة، مع مطالبتها بدفع أموال مقابل التستر على المقاطع الخاصة. وأشارت التحريات إلى أن الفيديو تم تداوله بشكل واسع عقب تلك التهديدات مباشرة.وكلفت النيابة العامة قطاع تكنولوجيا المعلومات بتتبع الأرقام الدولية التي استخدمت في إرسال الفيديوهات، وتحديد مواقعها الجغرافية بدقة، كما أمرت بفحص الهاتف المحمول والأجهزة الإلكترونية الخاصة بالفنانة رحمة محسن، لبيان ما إذا كانت قد تعرضت لعملية اختراق إلكتروني أدت إلى تسريب المقاطع.وتكثف الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع مباحث الإنترنت، جهودها لضبط المتورطين في الواقعة وكشف دوافعهم، تمهيداً لعرض نتائج التحريات على النيابة العامة التي تواصل بدورها التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عن التسريب والابتزاز.وفي سياق آخر، تستعد الفنانةلخوض تجربتها التمثيلية الأولى من خلال مسلسل "" الذي يشاركها بطولته الفنان أحمد العوضي، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، وتجسد رحمة في العمل شخصية نجمة شهيرة تقع في حب الملاكم "علي"، لتدور الأحداث في إطار يجمع بين الرومانسية والتحدي داخل عالم تسوده الشهرة والأضواء، لكنه لا يخلو من الأسرار والمنافسات والمفاجآت.ويأتي انضمامإلى مسلسل "علي كلاي" بترشيح مباشر من أحمد العوضي، الذي كان له دور كبير في إعادة الأضواء إليها العام الماضي بعد مشاركتها معه في مسلسل "فهد البطل" الذي عُرض خلال رمضان الماضي، حيث قدّمت خلاله أغنيتها الشهيرة "أنا الزمان ياما دغدغني"، التي حققت انتشاراً واسعاً وتفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأسهمت في تعزيز شهرتها الفنية وعودتها بقوة إلى الساحة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».