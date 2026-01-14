شاهد بالصور.. مطار الخرطوم الدولي يلبس حلة زاهية وداليا الياس تُبشر بعد زيارة من قلب الحدث: (حاجة في غاية الإبهار… شغل مختلف وتغيير جذري وخطة هندسية وفنية مستقبلية مذهلة)

- 1/2
أبهرت الشاعرة, والصحفية, السودانية, المعروفة داليا الياس, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بصور حديثة لمطار الخرطوم الدولي, بعد زيارة قامت بها مؤخراً للمطار الذي يقع في قلب العاصمة الخرطوم.
وكان مطار الخرطوم, قد تعرض لتخريب بعد الإشتباكات التي شهدها جراء الحرب التي اشتعلت في بدايتها من داخله ما عرضه لحالة دمار شامل.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الصحفية كانت قد سجلت زيارة رصدت من خلالها أعمال الصيانة الكبيرة التي شهدتها صالات المطار.
وكتبت داليا الياس, على الصور: (أبشركم والله… بكل سعادة وفخر وشوف عين… مطار الخرطوم حااااجة في غاية الإبهار… شغل مختلف… إدارة رشيدة مميزة…حماس منقطع النظير… تغيير جذري… خطة هندسية وفنية مستقبلية مذهلة.).
وتابعت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (حكايات دمار موجعة ولكن حماس الأنقياء أحالها لقصص تاريخية من الإنجاز والتعمير والجمال والأمل.شكراً سعادة الفريق “سر الختم”, ورجاله الوطنيين المبذولين للبلاد والعباد.).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
