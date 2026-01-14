خوليو إغليسياس يواجه أخطر اتّهام في مسيرته الفنّيّة… إقرأ التّفاصيل

دبي - فريق التحرير: يخضع نجم الغناء العالميّ خوليو إغليسياس لتحقيق رسميّ في إسبانيا، بعد اتّهامات وجّهتها له موظّفتان سابقتان بالاعتداء الجنسيّ.

وأعلنت النّيابة العامّة في المحكمة العليا الإسبانيّة الثّلاثاء فتح التّحقيق، بعد نشر وسائل إعلام من بينها يونيفيجن و elDiario es مقابلات مع السّيّدتَين اللتَين تقدمتا بالادّعاء.

وبحسب التّقارير، فإنّ الموظّفتَين تزعمـان أنّهما تعرّضتا للاعتداء الجنسيّ والتّحرّش في مكان العمل خلال عام ٢٠٢١ أثناء عملهما في منازل الفنّان في جمهوريّة الدّومينيكان وجزر الباهاماس، إذ تقولان إنّ إغليسياس كان يمارس الضّغوط عليهما للدّخول في علاقات غير مرغوبة، ووجّه لهما إساءات لفظيّة وجسديّة.

وأوضحت النّيابة الإسبانيّة أنّ الشّكوى قُدّمَت الأسبوع الماضي ضدّ إغليسياس الّذي يُعتبر من أبرز نجوم إسبانيا، بعدما باع أكثر من ٣٠٠ مليون نسخة من أعماله الغنائيّة حول العالم.

وتقول إحدى المدّعيتَين إنّها شعرت بأنّها تُعامَل كـ”غرض أو عبدة”، مؤكّدة أنّها كانت تتعرّض للاستغلال بشكل مستمرّ.

وقد تواصلت وسائل إعلام مع ممثّلي إغليسياس للتّعليق على الاتّهامات، إلّا أنّهم لم يصدروا أيّ ردّ حتّى الآن.