شاهد بالفيديو.. مناوي: (أنا من أكبر حيران شيخ الأمين)

استقبل الشيخ السوداني, المعروف الأمين عمر الأمين, بمقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة, حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد عبر الشيخ, عن سعادته الكبيرة بالزيارة التي قام بها مناوي, مؤكداً أن الأخير “حبيبنا وحوارنا”, ليرد عليه حاكم إقليم دارفور: (حوار وكمان حوار كبير). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

