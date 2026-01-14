فنان شهير يرزق مولوده الأوّل بعد عامّين من الزّواج

دبي - فريق التحرير: رزق الممثّل المصريّ مصطفى شعبان مولودته الأولى، يوم أمس الثّلاثاء، في توقيت لافت تزامن مع انشغاله بتصوير مسلسله الجديد “درش”، المقرّر عرضه ضمن السّباق الدّراميّ لرمضان ٢٠٢٦.

ويُعدّ مسلسل “درش” من الأعمال المرتقبة بقوّة في الموسم الرّمضانيّ المقبل، إذ يعتمد على خطّ درامي؟ متصاعد وأحداث مشوّقة تحمل مفاجآت متتالية، هذا ما يجعله حاضرًا بقوّة على خارطة المنافسة الدّرامي ة.

ويمتدّ العمل على ثلاثين حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب مصطفى شعبان كلّ من سهر الصّايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقي وطارق النهري، إضافة إلى عدد من ضيوف الشّرف، أبرزهم لقاء الخميسي، داليا مصطفى وميرهان حسين. المسلسل من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة “سينرجي”.

يُذكر أنّ مصطفى شعبان كان قد احتفل بزواجه من هدى النّاظر، المديرة السّابقة لأعمال الفنّان عمرو دياب، في مطلع عام ٢٠٢٤، إذ تمّ الزّواج بعيدًا عن الأضواء ووسائل الإعلام.