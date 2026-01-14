عاجل.. العقدة السنغالية مستمرة وماني يبكي صلاح للمرة الثالثة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من طنجة: استمراراً للعقدة المصرية، نجح منتخب السنغال بقيادة ساديو ماني في الفوز على منتخب مصر بقيادة محمد صلاح بهدف دون مقابل، وبذلك ينجح ماني في اجهاض حلم صلاح للمرة الثالثة على التوالي خلال السنوات الأخيرة، أولها الفوز على مصر في نهائي أمم افريقيا 2021، واقصاء مصر من المواجهة الحاسمة للتأهل لمونديال 2022.

فقد وصل المنتخب السنغالي إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، بانتصاره الصعب على المنتخب المصري، بنتيجة 1-0، في نصف النهائي، مساء الأربعاء بمدينة طنجة.

وقاد المخضرم ساديو ماني، كتيبة "أسود التيرانغا"، إلى نهائي العرس الإفريقي، بتسجيله هدف اللقاء الوحيد أمام المنتخب المصري، في قمة نصف النهائي التي أقيمت في مدينة طنجة المغربية.

وجاء الهدف متأخرا، في الدقيقة 78، بتسديدة قوية من ماني، باغتت الحارس المصري محمد الشناوي، وكان الهدف كافيا لقيادة السنغال إلى نهائي البطولة الذي سيقام الأحد المقبل.

وقدم المنتخب المصري أداء دفاعيا قويا، قيد هجوم السنغال، لكنه لم يقدم الكثير من الجانب الهجومي.

وسيواجه منتخب السنغال الفائز من موقعة المغرب ونيجيريا، في مباراة نصف النهائي الثانية، ليلة الأربعاء.

وهذا هو النهائي الرابع الذي يصل له منتخب السنغال، بعد نسختي 2002 و2019، ولم ينجح في التتويج باللقب خلالهما، كما بلغ نهائي نسخة 2021 التي حقق فيها لقبه الإفريقي الوحيد، وكان على حساب منتخب مصر.

